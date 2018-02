Cronaca – Nel pomeriggio di ieri gli uomini sono entrati all'interno del supermercato in via Pietro Lupo con il volto coperto e armati di coltello. Recuperato il bottino, sono scappati a piedi. Le forze dell'ordine sono a lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. È il secondo episodio a danni di attività del settore alimentare in pochi giorni