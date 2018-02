Gli operai della Multiservizi si sono messi al lavoro già ieri sera. È servita una segnalazione del servizio Manutenzione strade del Comune di Catania per intervenire in via Etnea, nel tratto tra piazza Università e i Quattro canti, dove nei giorni scorsi un ignoto writer catanese (la cui firma sembrerebbe essere Zonk) ha imbrattato muri e portoni con un disegno anticlericale: un uomo con mitra e crocifisso (paramenti liturgici di papa, vescovi e cardinali) proteso in avanti mentre c'è, dietro di lui, un altro personaggio, apparentemente in abito talare. Una immagine piuttosto esplicita, che non ha bisogno di ulteriori descrizioni. I graffiti - come raccontato da MeridioNews - sono stati realizzati nelle notti tra domenica e lunedì e tra lunedì e martedì su ingressi di palazzi (Palazzotto Biscari alla Collegiata e Palazzo San Demetrio) e di esercizi commerciali (due gioiellerie).

Stamattina l'intervento degli uomini della società partecipata comunale. «Non possiamo agire di nostra iniziativa - spiega Giovanni Giacalone, presidente di Multiservizi - Ci hanno chiamati ieri per il ripristino dello stato dei luoghi in via Etnea. E adesso abbiamo messo in campo tutte le nostre energie per effettuarlo nel più breve tempo possibile». A spese dell'amministrazione e non, come pensavano i residenti in un primo momento, dei proprietari di botteghe e palazzi. «Siamo in una zona tutelata. Il problema è d'immagine, oltre che di decoro urbano», prosegue Giacalone. I lavori, già cominciati ieri sera, dovrebbero essere ultimati nella giornata di oggi. Ma se siano stati autorizzati dalla soprintendenza ai Beni culturali il presidente della partecipata non sa dirlo: «Dobbiamo solo ripulire, non penso che sia necessario. Non si tratta di una cosa invasiva, non dobbiamo scegliere colori o modificare prospetti».