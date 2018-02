Un uomo col volto coperto con un cappuccio e una pistola, apparentemente molto giovane. È questa la descrizione del rapinatore che questa sera, intorno alle 19.30, ha fatto irruzione nella farmacia De Iaco, di via Canonico Renna, a Paternò. Secondo la ricostruzione del titolare, il malvivente si è fatto consegnare, dietro la minaccia dell'arma, i soldi contenuti nel registratore di cassa: poca cosa, una cinquantina di euro. In base a quanto appreso da MeridioNews da alcuni testimoni oculari, il rapinatore avrebbe avuto un complice che lo attendeva fuori dall'esercizio commerciale a bordo di uno scooter.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile e del nucleo operativo. I militari stanno setacciando il centro storico paternese alla ricerca dei due uomini. Appare probabile, a questo punto, che ci siano dei collegamenti con gli altri colpi messi a segno negli scorsi giorni: la rapina all'Eurospin del 19 febbraio e quella all'Ard discount di ieri sera. In entrambi i casi ad agire erano stati due giovani uomini, sempre nel tardo pomeriggio. Ieri, però, mancava l'elemento del ciclomotore: la fuga è avvenuta a piedi.