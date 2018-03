Resta magmatico il quadro politico a Belpasso in vista delle Amministrative. C'è però una certezza intorno a cui tutti gli equilibri paiono ruotare: la coalizione di Daniele Motta, il candidato sindaco designato dalla maggioranza del sindaco uscente Carlo Caputo. Il primo cittadino si era ritirato a dicembre dalla partita del secondo mandato, lasciando lo scettro al consigliere ex dei Popolari, individuato dalla coalizione dopo lunghe trattative intorno ai nomi inizialmente più accreditati di Tony Di Mauro e Salvo Licandri. Proprio Licandri aveva chiuso le porte, parlando a MeridioNews, all'ipotesi di un accordo fra la coalizione di centristi ed ex autonomisti riuniti nel 2013 da Caputo, e il centrodestra del deputato regionale di Forza Italia Alfio Papale, che del sindaco è nemico giurato.

L'idea di un compromesso fra le parti viaggia sui binari del rapporto tra il forzista e il deputato di Diventerà bellissima Giuseppe Zitelli, sostenuto da Caputo ma anche collega di Papale in maggioranza all'Ars. La strada però resta in salita, sia perché fra il sindaco e Papale continuano le schermaglie dialettiche, sia perché Daniele Motta è tutt'altro che un candidato buttato lì. «Non stiamo scherzando, Motta non è un nome a casaccio e rappresenta la giusta sintesi per il nostro gruppo - dice Zitelli a MeridioNews - con Papale facciamo battaglie comuni nel centrodestra, per questo non chiudiamo le porte». Dunque ok al dialogo ma alle condizioni della maggioranza, pare dire Zitelli, e ciò rende di fatto quasi superfluo discutere sui tre nomi che Papale aveva lanciato come possibili candidati sindaco graditi per il centrodestra: Gregorio Guzzetta, Pippo Vasta e Nino Rapisarda.

La linea la conferma il sindaco Caputo: «Papale fa il solito volpone e cala il tris di nomi, solo perché non vuole scegliere fra loro e non intende scontentare nessuno», commenta a MeridioNews. Fosse per il primo cittadino di Belpasso, non si farebbe alcuna intesa: «Licandri ha ragione quando dice che eventualmente l'accordo andava fatto prima, e non a ridosso delle elezioni, anche perché da Papale ci separa tutto. Parlare di nomi senza pensare ai programmi è assurdo, non siamo ad una partita a carte - attacca ancora Caputo - la città va amministrata, occorre un progetto condiviso e la scelta di uomini pronti a spendersi».

Senza coalizione allargata a Forza Italia, Guzzetta diventerebbe allora il favorito per la nomination del centrodestra ristretto. Un'altra ipotesi, al momento confinata su contatti più che sotterranei, vedrebbe poi convergere Pd e l'area di Papale su un terzo nome buono per tutti: il sindacalista della Cisl Nunzio Turrisi. Le inquietudini di centrodestra e caputiani, dunque, si riverberano a sinistra. Dove un candidato, in teoria, ci sarebbe già: Nunzio Distefano, coordinatore del locale Pd vicino al deputato Anthony Barbagallo. Ma ad accogliere a Belpasso un altro deputato Pd, il re delle preferenze Luca Sammartino, è stato anche Salvo Licandri, pilastro della coalizione di Daniele Motta. Il candidato sindaco era presente a quell'incontro organizzato in vista delle Politiche, così come è comparso ad un'iniziativa del centrodestra, sponsorizzata da Zitelli, con Giovanni Pistorio e Raffaele Stancanelli. Sammartino ha fatto visita anche al Pd di Distefano, affiancato dal compagno-rivale di partito Barbagallo.

Movimenti a geometrie variabili che innescano così nuovi rumors: altri pezzi di centrosinistra potrebbero in realtà guardare più a Motta che al simbolo dem. Come, per esempio, il renziano Giuseppe Aiello, ex consigliere balzato alle cronache per aver pagato l'iscrizione al Pd di 111 persone. Una quinta lista pro-Motta potrebbe accogliere i nuovi apporti da sinistra, da Aiello appunto alla consigliera d'opposizione Aurora Lipera, nel 2013 schierata con il candidato Luciano Mirone. «Da Sammartino sto ben lontano, sono nel centrodestra e sostengo Stancanelli», commenta il sindaco Caputo. Che poi però aggiunge sibillino: «Il candidato non sono io, ma Motta, sceglie lui cosa fare».