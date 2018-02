Due giorni fa i poliziotti del commissariato di Acireale hanno arrestato in flagranza di reato il pluripregiudicato Salvatore Costanzo. Il 33enne si era reso autore di una tentata rapina ai danni di un distributore di carburanti e, poco dopo, di una rapina stavolta andata a segno ai danni di un'altra stazione di servizio. L'arresto è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio dedicato agli esercizi pubblici che, rimanendo aperti in ore serali e notturne, sono maggiormente esposti agli assalti della criminalità.

L'intervento è scattato dopo una segnalazione telefonica: una volante di zona è stata affiancata da altre due pattuglie con personale in borghese. Giunti sul posto, i poliziotto hanno appreso che la rapina era stata sventata grazie alla reazione dei dipendenti del distributore. Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli investigatori sono risaliti al profilo di un possibile sospetto, datosi alla fuga, già noto quale responsabile di altre rapine consumate nei mesi precedenti nell'area dell'Acese. Le attenzioni degli agenti si così concentrate sulla zona dove il sospettato aveva già compiuto atti criminosi. E proprio lì vicino, subito dopo la tentata rapina, veniva assaltato un altro rifornimento di carburanti.

Le tre pattuglie hanno infine ristretto le ricerche attorno a un casolare della zona, dove, in effetti, si era rifugiato il rapinatore. Salvatore Costanzo è stato bloccato e ammanettato. Adesso si trova in carcere, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.