Il comune di Paternò ha avviato ed elaborato un parco progetti per le scuole che riguarda soprattutto l'ambito della sicurezza. Protagonisti sono undici edifici di competenza di sette istituti scolastici. I tre circoli didattici Lombardo Radice, Giovanni XXIII e Aldo Moro, gli istituti comprensivi Giovan Battista Nicolosi, Guglielmo Marconi, Don Milani e la scuola media Virgilio.

Progetti per un ammontare che supera i 12 milioni e mezzo di euro da finanziare con appositi Pon, i programmi operativi nazionali del Miur. «Abbiamo incontrato in questi mesi i dirigenti delle varie scuole e, da subito, è stato creato un gruppo di lavoro di professionisti locali selezionati attraverso bandi pubblici - dichiara a MeridioNews l'assessore ai Lavori pubblici di Paternò, Ezio Mannino - Sono stati questi esperti addetti ai lavori a elaborare progetti specifici volti a migliorare ogni edificio che sono già stati inviati al governo nazionale».

Efficientamento energetico, sistema antincendio, messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche. Sono questi i temi che hanno riguardato i progetti stilati che, adesso, aspettano di essere finanziati. «La speranza nostra è che vengano concessi i fondi - auspica il sindaco Nino Naso - il che rappresenterebbe una svolta non soltanto per le scuole ma per la città intera e, in particolare, per le imprese edilizie che sono in sofferenza e che potrebbero rialzarsi anche grazie a questi lavori».

I dirigenti delle scuole si sono mostrati fiduciosi: «Sono soddisfatto e mi auguro che questi progetti vengano approvati - afferma il preside del secondo circolo didattico Giovanni XXIII, Roberto Maniscalco - anche perché la questione della sicurezza è una problematica tangibile che già esiste da tempo. È una necessità non più prorogabile e si deve agire con massima urgenza - aggiunge - perché è evidente che le strutture non sono adeguate». Gli fa eco la dirigente dell'istituto comprensivo Guglielmo Marconi, Maria Santa Russo: «Questa possibilità è la nostra ultima speranza per sistemare le scuole. Per quanto riguarda la nostra struttura, in particolare, sarebbe importante soprattutto riuscire a sistemare i laboratori (falegnameria, chimica e arte) che da anni non sono in condizioni ottimali. I pilastri hanno ceduto a causa dell'umidità e, per tale ragione, ho deciso che non potessero più essere utilizzati».