È stato inaugurato, nel pomeriggio di oggi, il comitato elettorale È Catania del candidato a primo cittadino del capoluogo etneo, Emiliano Abramo. Lo hanno presentato come «un punto di riferimento per tutti i cittadini di Catania che vogliono finalmente tornare a essere ascoltati». Il primo impegno assunto dal capo della locale comunità di Sant'Egidio è stato, infatti, quello di «provare a dar loro voce costruendo insieme un grande progetto per la nostra città».

L'unico candidato a essere già in piena campagna elettorale per le prossime amministrative ha sottolineato con forza che «da domani la sede di via Crispi 264 sarà uno spazio aperto a tutti i cittadini». I locali riqualificati, che in passato hanno ospitato il cinema Reale «diventeranno un luogo di incontri, contaminazioni, partecipazione e soprattutto - ha detto Abramo - uno spazio dove tutti potranno contribuire attivamente al grande progetto di cambiamento della nostra città».

Abramo è così già in piena corsa, mentre si attendono notizie dai possibili sfidanti. Per il centrosinistra dovrebbe esserci l'attuale sindaco Enzo Bianco, che ha più volte ribadito di volersi ripresentare per la quinta volta. Per il centrodestra, invece, il nome più accreditato è quello dell'eurodeputato di Forza Italia Salvo Pogliese. Dal Movimento 5 stelle, infine, si attendono a giorni novità sull'aspirante primo cittadino grillino che sarà, molto probabilmente, un professionista.