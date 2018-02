In nottata un palo in cemento è crollato al suolo a Piedimonte Etneo, lungo la strada provinciale 68 di collegamento con la frazione Presa, cedendo sotto i colpi del maltempo che si è abbattuto sul versante nord est dell’Etna nelle ultime ore. Timori fra i residenti per eventuali cavi elettrici rimasti scoperti. Nella zona di recente la società e-distribuzione si era occupata di rinnovare il cavo precordato che supporta la pubblica illuminazione, con vari disagi per i cittadini.

Dopo il crollo del pesante palo, che ha occupato gran parte della carreggiata, a Presa si è verificata un’interruzione della fornitura di energia elettrica, ripristinata comunque in breve tempo. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Linguaglossa, impegnati nel mettere in sicurezza la strada.