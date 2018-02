Evade dai domiciliari e decide di recarsi a casa della mamma 80enne. L'obiettivo? Portare via dei costosi macchinari che l'uomo in passato aveva usato per la sua attività commerciale di gelataio.

La madre, secondo quanto riportato dai carabinieri, custodiva gli oggetti all'interno di un garage. La donna però si sarebbe opposta alle richieste del figlio che, successivamente, avrebbe iniziato a minacciarla brandendo un coltello da cucina fino a costringerla a fuggire per le scale, trovando rifugio da una vicina di casa, in via delle Olimpiadi.

L'inseguimento si è concluso dopo l'intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale. I militari hanno bloccato il 55enne, che si sarebbe dovuto trovare a casa perché agli arresti domiciliari. Il coltello è stato posto sotto sequestro mentre l'arrestato è stato condotto nella casa circondariale di piazza Lanza, a Catania.