Un violento scontro tra due automobili, all'incrocio tra via Francesco Crispi e via Umberto. È accaduto intorno all'1.30 del mattino, quando due utilitarie - una Hyundai che proveniva da piazza Jolanda e una Nissan che procedeva da piazza Bovio in direzione piazza Verga - sono finite una contro l'altra. I due veicoli sono rimasti fortemente danneggiati dall'incidente, ma non si sono registrati feriti. Le vetture erano guidate da un giovane uomo sulla trentina e da una donna. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per i rilievi e per regolare il traffico notturno di veicoli.