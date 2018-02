Circonvallazione, qualche centinaio di metri prima della rotonda di Nesima. La scena è il cantiere della metropolitana, quello che lascerà il posto alla fermata Nesima-Fontana. È lì che un camion di addetti ai lavori è sprofondato all'interno di una buca nel terreno, non asfaltato, dei lavori in corso. Non è ancora chiaro se la voragine esistesse già e se il conducente del veicolo non l'abbia vista o se, invece, si sia creata per via della pesantezza del mezzo deputato al trasporto dei materiali. Chi è presente sul posto sostiene che si sia trattato di un cedimento della sede stradale avvenuto questa mattina, intorno alle sei, quando gli operai si son messi all'opera. Secondo quanto si apprende, l'autista dell'autocarro non sarebbe rimasto ferito.

Il varco dal quale sarà portata fuori la talpa meccanica

Sul posto è in arrivo una gru, con l'obiettivo di sollevare il mezzo pesante e riportarlo sulla strada. I vigili urbani si stanno occupando di regolare il normale traffico veicolare nei pressi di viale Felice Fontana. L'incidente è avvenuto all'interno dell'area di cantiere e non ha influito sulla viabilità della zona. Si tratta della stessa area in cui, a ottobre, un altro cedimento sulla carreggiata aveva costretto il Comune di Catania a bloccare un'intera corsia della rotatoria nei pressi della sede del nuovo ospedale Garibaldi. In quell'occasione, i tecnici della Cmc di Ravenna - ditta che sta eseguendo l'appalto - avevano spiegato che si era tratta di una misura precauzionale poiché, nel corso degli esami sulla consistenza del suolo, erano emerse alcune criticità.

In quel periodo erano nel vivo i lavori di completamento del tunnel sotterraneo della galleria della nuova fermata della metropolitana Fce. La talpa meccanica sarebbe dovuta passare di lì a poco per concludere lo svuotamento dello spazio al di sotto della circonvallazione e permettere la conclusione di quella parte dei lavori. Certamente tra le più delicate. All'inizio della prossima settimana, la stessa talpa meccanica - che ha concluso le perforazioni - dovrebbe essere fatta uscire dal sottosuolo. Il varco dal quale sarà guidata fuori dista poche decine di metri dalla voragine di questa mattina.