Chiusura del traffico in direzione Misterbianco con deviazione di circa 200 metri all'altezza del quartiere Nesima. Il provvedimento, disposto dal Comune di Catania, parte dalla 15 di oggi pomeriggio nella parte nord della circonvallazione di Catania, all'altezza di via Filippo Eredia. La causa è legata a un camion sprofondato nel terreno, non asfaltato, all'interno di un cantiere della metropolitana. Il fatto, secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, è avvenuto intorno alle sei di questa mattina: l'autista dell'autocarro non sarebbe rimasto ferito.

L'obiettivo adesso, come dimostrano alcune foto, è tirare fuori il mezzo pesante dalla sede stradale. All'opera c'è una grossa gru gialla, mentre sul posto oltre al personale dell'azienda che gestisce il cantiere ci sono i vigili urbani. Proprio per garantire la sicurezza dell'operazione è stata bloccata la circolazione in direzione Misterbianco e i mezzi verranno deviati su via Eredia per poi rientrare in circonvallazione 200 metri dopo.

Dopo la conclusione dei lavori - il tempo stimato è di circa un'ora - l'arteria principale verrà riaperta ma soltanto fino alle 22. Da quel momento, e fino all'alba, gli operai torneranno a lavoro per ripristinare il manto stradale. Anche in questo caso la deviazione seguirà l'itinerario di via Eredia.