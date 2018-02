Installate all'inizio di febbraio lungo via Etnea, le fioriere antisfondamento erano state già travolte da un'automobile appena 24 ore dopo. Posizionati all'altezza della posta centrale, di piazza Stesicoro e all'incrocio con via di Sangiuliano per questioni legate alla sicurezza pubblica, gli arredi urbani in realtà stanno creando alcune difficoltà al transito degli autobus urbani.

«Da via Sant'Euplio per svoltare su via Etnea all'altezza della villa Bellini è un incubo. In pratica - spiega un autista dell'Amt - la manovra è impossibile da quando hanno posizionato, in mezzo alla strada, queste barriere antisfondamento. Svoltare per immettersi nella carreggiata è difficoltoso in quel tratto, ancora di più adesso con queste fioriere tanto che spesso siamo costretti a salire con le ruote posteriori sul marciapiede per poter girare». Alcuni autisti raccontano che questo disagio, dovuto ai recenti arredi urbani, si aggiunge al problema delle automobili parcheggiate che, in quell'isolato, invadono la corsia di destra. «È tutta gente che lascia lì la macchina in sosta per andare al bar o fare un acquisto veloce in qualche negozio della zona».

La manovra da via Sant'Euplio verso via Etnea viene compiuta, solitamente, senza passeggeri a bordo. «Quando finiamo il turno e da piazza Borsa dobbiamo tornare nell'area della zona industriale, dove si trova il deposito dei mezzi - spiega l'autista - Da tabellino dell'azienda sarebbe quello il percorso obbligato da fare per rientrare ma qualche volta preferiamo allungare e fare il giro da via Umberto pur di non trovarci a fare i conti con quella manovra impossibile».

Altro incrocio nevralgico è quello di piazza Stesicoro. «Lì diventa un'impresa il sabato sera per gli autobus che, venendo da corso Sicilia, si devono immettere su via Etnea perché - precisa - se la manovra la facciamo troppo stretta rischiamo di falciare le persone che passeggiano senza fare attenzione al transito dei mezzi pubblici. Se invece ci allarghiamo per girare più comodamente - conclude - rischiamo di non riuscire a svoltare».