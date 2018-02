Presunte pressioni a una comunità per minori di Mascali, al fine di ottenere l'assunzione di una giovane attivista locale del Movimento 5 stelle. È tentata concussione l'accusa che la procura di Catania ipotizza nei confronti della senatrice pentastellata Ornella Bertorotta. Alla parlamentare è stato notificato, in questi giorni, un avviso di conclusione delle indagini. Era stata lei stessa, venuta a conoscenza dell'inchiesta a suo carico, a ritirare la sua candidatura alle prossime elezioni politiche 2018, rendendo nota la vicenda tramite il suo profilo Facebook. «Sono sottoposta a indagini per una questione riguardante il 2015, ma io sono totalmente estranea ai fatti», scriveva.

Il provvedimento di chiusura delle indagini è firmato dal procuratore capo Carmelo Zuccaro, dall'aggiunto Sebastiano Ardita e dal sostituto Fabio Regolo. I quali, di recente, hanno sentito l'esponente grillina che avrebbe negato ogni addebito. Nel 2015, secondo l'accusa, Bertorotta aveva fatto un'ispezione al centro di accoglienza di Mascali e un'interrogazione parlamentare. Il gestore della struttura aveva poi inviato una lettera alla senatrice per replicare alle sue osservazioni, aggiungendo anche un passaggio sull'assenza di requisiti della giovane attivista per una eventuale assunzione.