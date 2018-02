Giuseppe e Carmelo Destro, 48 e 59 anni, si trovavano come ogni giorno in contrada Giurfo, in territorio di Licodia Eubea, dove normalmente andavano a fare pascolare il loro gregge di pecore. Nel tardo pomeriggio si stavano riavvicinando alla macchina, sull'arteria che delimita i terreni di campagna in cui lavoravano, quando sono stati raggiunti da diversi colpi d'arma da fuoco. Il 48enne è stato ucciso, il fratello più grande è rimasto gravemente ferito. Un proiettile è entrato dal retro dell'orecchio e lui è al momento sotto i ferri in un ospedale di Catania.

In questo momento sul posto si trovano i carabinieri del nucleo operativo del comando provinciale e quelli della compagnia di Caltagirone, assieme ai colleghi della scientifica. Il movente non è ancora chiaro: l'ipotesi al momento privilegiata è che si sia trattato di questioni legate all'attività di pastorizia, ma non è esclusa nessun'altra pista. Né si sa se i due avessero appuntamento con qualcuno: il gregge non si trova nei pressi dei cadaveri. A dare l'allarme alle forze dell'ordine un privato cittadino che passava dalla strada e ha visto i due corpi, allertando gli investigatori