Prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Cannizzaro. In gravi condizioni, ma al momento non sembra essere in pericolo di vita. Carmelo Destro, 59 anni, è stato operato ieri alla testa. I pallini di un colpo di fucile lo hanno raggiunto dietro a un orecchio. Un altro sparo, invece, lo ha raggiunto all'altezza di una spalla. Ma nessuno degli organi vitali sembra essere stato compromesso. Sorte diversa è toccata a suo fratello Giuseppe, 49 anni, centrato da almeno cinque fucilate in contrada Giurfo, tra Licodia Eubea e Mazzarrone.

Il corpo del 48enne Destro è stato ritrovato lungo la via che costeggia le campagne di Licodia, nei pressi del suo fuoristrada. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, era in quella zona che lui e il fratello - adesso in coma farmacologico nel nosocomio catanese - andavano a pascolare il proprio gregge. Di bovini e non, come si era detto in un primo momento, di ovini. In ogni caso, nei pressi del cadavere, almeno ieri sera, non c'erano animali. Gli spari dovrebbero essere stati esplosi nel tardo pomeriggio, a cielo aperto, accanto a un punto della stradina di provincia fiancheggiato da un muretto di mattoni. A dare l'allarme, un cittadino che passava dalla zona.

Carmelo Destro è arrivato intorno alle 18.30 di ieri al pronto soccorso del Cannizzaro, in codice rosso, trasportato con l'elisoccorso. L'intervento neurochirurgico che ha subito sembra essere andato bene, ma è ancora troppo presto per sbilanciarsi. Secondo quanto si apprende, è controllato a vista dagli uomini delle forze dell'ordine: i sicari che hanno ucciso il fratello e che hanno sparato anche a lui sono ancora a piede libero. I carabinieri della compagnia di Caltagirone e del nucleo operativo di Catania continuano a seguire la pista delle questioni legate alla pastorizia. Forse un furto di bestiame. Rimane il fatto, però, che non si escludono altri moventi e che le indagini sono ancora in corso.