Salvata da un'overdose di psicofarmaci per la chiamata di un'amica alla polizia. Segnalazione scattata anche grazie social: la ragazza, di Campobasso, si era accorta su Instagram di frasi che non lasciavano dubbi sull’intento suicida di una sua conoscente di Catania. In un momento di disperazione la ragazza aveva dunque lasciato sul popolare social network eloquenti indizi: così la sua amica dal Molise, poco dopo le 20 dello scorso martedì, ha avvisato la polizia di Campobasso del tentativo di suicidio in corso a centinaia di chilometri di distanza da lei.

Nonostante le poche informazioni gli agenti delle due questure in azione sono riusciti a esperire tempestivi accertamenti informatici, utili a risalire all’abitazione della giovane. Una volante si è recata sul posto, ritrovando la ragazza in stato di shock, indotto dall’assunzione di una dose imprecisata di psicofarmaci. La catanese era già in pericolo di vita: immediatamente trasportata in ospedale, è stata sottoposta alle cure del caso e salvata.