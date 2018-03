I carabinieri del nucleo operativo della locale compagnia, coadiuvati dal nucleo cinofili di Nicolosi, ieri sera hanno compiuto dei controlli fra le case sfitte e in abbandono del centro storico di Paternò. Le attenzioni dei militari si sono concentrate nell'area sottostante il Castello normanno della città etnea, luogo già noto alle forze dell'ordine perché scelto dagli spacciatori per occultare la droga da immettere poi sul mercato illegale.

Il sequestro più ingente è stato compiuto in via Paganini, grazie al prezioso fiuto del labrador antidroga Ivan: rinvenuta una busta in plastica contenente marijuana per complessivi 220 grammi; 18 involucri in cellophane contenenti marijuana per complessivi 30 grammi; un bilancino elettronico di precisione; una punzonatrice nonché vario materiale comunemente utilizzato per il confezionamento delle dosi di stupefacente.

Contestualmente, i carabinieri hanno segnalato alla prefettura di Catania diversi giovani assuntori trovati in possesso di alcuni grammi di hashish.