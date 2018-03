Corso Sicilia, viale Africa, piazza della Repubblica e piazza Giovanni XXIII. Sono queste le zone che, negli ultimi tre giorni, sono state interessate da controlli effettuati dagli uomini dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, del reparto prevenzione crimine, della squadra cinofili, della squadra mobile e del gabinetto regionale di polizia scientifica, collaborati anche dalla polizia locale.

Oltre 250 le persone identificate e 400 i veicoli controllati, 24 le violazioni al codice della strada sanzionate e otto le persone denunciate per reati contro il patrimonio e per spaccio di stupefacenti. In particolare, le forze dell'ordine si sono concentrate sulle attività commerciali che vendono prodotti alimentari di origine orientale.

Nello specifico, sono stati controllati due negozi di via Ventimiglia che, riscontrate le gravissime condizioni igienico-sanitarie sono stati chiusi. Le pessime condizioni degli alimenti trovati all'interno di alcuni esercizi commerciali hanno portato all'apposizione dei sigilli da parte dei funzionari dell'Asp mentre l'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro penale.

Oltre a questo, i controlli hanno riguardato anche due prostitute di nazionalità rumena che sono state allontanate dal territorio nazionale e alcuni internet point che sono stati sottoposti a verifiche amministrative per controllare l'effettivo possesso delle necessarie autorizzazioni per l'esercizio dell'attività commerciale.