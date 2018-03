Gestione illecita di rifiuti. È questo il reato per cui è stato denunciato a piede libero un meccanico di Tracastagni, F.D.P. Gli agenti della polizia provinciale di Catania hanno anche sequestrato la sua officina abusiva nella periferia sud della città in provincia di Catania. Il 40enne, che al momento del controllo è stato trovato a lavorare su quattro Suv, non ha mostrato alle forze dell'ordine alcuna autorizzazione per l’esercizio dell’attività di meccanico. Il proprietario dell'officina si sarebbe comunque reso disponibile a collaborare con i poliziotti.

Quello di oggi rientra nei controlli che stanno interessando i paesi dell’hinterland del capoluogo etneo. Meno di quindici giorni fa, un'altra operazione congiunta dei carabinieri di Pedara e della polizia provinciale aveva permesso di scoprire un'altra officina abusiva. Dentro l’immobile gli agenti avevano appurato che il titolare, un 40enne del posto, aveva diversi motori di autovetture di cui non sapeva indicare la provenienza. Inoltre, le forze dell'ordine avevano potuto constatare che il meccanico non smaltiva i rifiuti speciali pericolosi - oli esausti e accumulatori - come previsto dalla normativa vigente. L’uomo era stato denunciato per ricettazione e gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e l’officina posta sotto sequestro.