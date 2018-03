Lo studente era sceso da poco dall'autobus e si trovava ancora nella zona della stazione, in via Vittorio Emanuele, ad Adrano. Stava attraversando la strada quando è stato travolto, intorno alle 19.15 di oggi, da una moto di grossa cilindrata guidata da un uomo di 35 anni che, in base a quanto si apprende, non avrebbe indossato il casco. Secondo la prima ricostruzione, il centauro avrebbe tentato di evitare l'impatto ma sarebbe scivolato rovinosamente sull'asfalto: ha un trauma toracico e un severo trauma cranico. Pare abbia perso molto sangue.

Il ragazzo - la cui età non è ancora stata resa nota - è stato investito dal veicolo a due ruote. È stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Maria Santissima Addolorata di Biancavilla e non è in pericolo di vita. Diverso è il discorso per il conducente della moto: è stato portato in condizioni molto gravi all'ospedale Cannizzaro di Catania e il suo stato desta preoccupazione. A eseguire i rilievi sull'incidente sia la polizia di Adrano sia gli agenti dei locali vigili urbani.