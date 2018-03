Due cassonetti distrutti e una macchina parzialmente danneggiata. Poteva andare sicuramente in peggio in via Carmelo Abate dove è stato appiccato un rogo a un contenitore dei rifiuti. L'incendio si è sviluppato in pochi minuti, coinvolgendo anche un'automobile parcheggiata nella zona circostante. Quotidianamente occupato da decine di veicoli. La proprietaria del mezzo, tuttavia, si è accorta appena in tempo delle fiamme, riuscendo a spostare la sua Opel Agila grigia. Il mezzo a quattro ruote ha subito dei danni nella parte anteriore, la stessa che si trovava in prossimità dei cassonetti.

Il fuoco ha invece distrutto una campana per la raccolta differenziata del vetro e una pattumiera per l'indifferenziato. Salvo un terzo cassonetto e alcuni mobili abbandonati, spostati da alcuni residenti arrivati sul posto. Il rogo è stato domato, quando era già agli sgoccioli, dai vigili del fuoco del comando di Catania, intervenuti nell'arteria tra via Consolazione e piazza Cavour, con due automezzi. A terra restano centinaia di bottiglie annerite e una puzzolente poltiglia di plastica liquefatta.