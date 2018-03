«Le sue condizioni post operatorie sono buone, è già in stanza di degenza e nel pomeriggio inizierà la fisioterapia». Lo scrive l'Asp di Catania in una nota inviata alla stampa a proposito dell'intervento di riduzione di una frattura al femore eseguito su una donna di 102 anni. L'anziana sarebbe arrivata al pronto soccorso lunedì alle 19.30 e sarebbe stata sottoposta all'operazione questa mattina, all'ospedale Gravina di Caltagirone.



«L’intervento è stato eseguito entro le 48 ore, così come previsto dalle linee guida specifiche per la riduzione della frattura del femore nell’anziano - si legge nel comunicazione dell'azienda sanitaria provinciale di Catania - Un intervento tempestivo riduce il rischio di mortalità e di disabilità del paziente». In questo caso, vista l'età della donna, l'intervento poteva considerarsi eccezionale. «Nel 2017 - conclude l'ospedale - si sono registrati oltre 200 interventi di riduzione delle fratture di femore nell'anziano, il 74 per cento dei quali eseguiti entro le 48 ore».