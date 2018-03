Sporcizia, mancanza di estintori e di spogliatoi e armadietti per i dipendenti, dislivelli nel pavimento con rischio di inciampo, mancanza di attestati di formazione del personale, copertura del tetto in eternit , impianto elettrico non sicuro e numerosi lavoratori in condizioni di criticità a causa del mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza. Sono queste le irregolarità contestate dagli agenti del commissariato Borgo-Ognina a P.S., il proprietario di una falegnameria di 600 metri quadrati che è attualmente indagato in stato di libertà.

Molti dei dipendenti, presenti durante il controllo, sono risultati come lavoratori in nero e uno di questi ha dichiarato alle forze dell'ordine di percepire tre euro l’ora senza alcun tipo di garanzia previdenziale e di aver accettato questa condizione di sfruttamento per necessità. L'attività è stata sospesa dall'ispettorato del lavoro e il provvedimento potrà essere revocato solo a condizione che il datore di lavoro provveda a pagare le rilevanti sanzioni e a regolarizzare la posizione lavorativa del personale. Inoltre, è stata contestata anche la presenza di otto telecamere senza i necessari avvisi e autorizzazioni.

Un altro controllo ha interessato un capannone di circa 400 metri. Insieme al personale dell'Enel, gli agenti hanno accertato un furto di energia elettrica per un importo di circa diecimila euro. Il titolare, D.F., avrebbe collegato dei cavi abusivi direttamente sulla linea Enel distribuzione. L'uomo è stato indagato in stato di libertà per furto aggravato di energia elettrica.