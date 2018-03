A Misterbianco, nel collegio uninominale per la Camera, dilaga (al momento, però, si hanno a disposizione solo i dati su uno sparuto gruppo di sezioni) il Movimento 5 stelle che schiera la candidata Simona Suriano, già componente dello staff nel gruppo parlamentare grillino all'Ars. Lo spoglio è ancora nel vivo ma la tendenza sembra già ben delineata: in alcune sezioni della città, il partito che candida Luigi Di Maio premier supera il 50 per cento dei voti. Il trend al Senato, sempre a Misterbianco città, è analogo: nella sezione 31, ad esempio, i pentastellati si aggirano intorno al 60 per cento.

La notizia è anche un'altra: non c'è stato l'atteso effetto Sammartino. Il deputato Ars del Pd, recordman di preferenze alle ultime Regionali con oltre 32mila preferenze, si era impegnato in prima persona alla Camera per tentare di arginare la prevista emorragia di voti per i dem. Nulla da fare: il partito di Renzi è stabilmente in larga parte delle sezioni terzo dietro M5s e Forza Italia. Ma anche dalle parti del centrodestra c'è poco per cui sorridere.

La coalizione Lega-FI-Fratelli d'Italia-Noi con l'Italia sarebbe comunque al secondo posto, con chance molto ridotte d'elezione al Parlamento per il candidato unitario Giovanni Pistorio. L'ex assessore del governo di Rosario Crocetta, già senatore con l'Mpa di Raffaele Lombardo, sembra infatti non poter contare neppure sul paracadute del listino plurinominale del suo partito, Noi con l'Italia-Udc, distante dal 3 per cento sul piano nazionale e dunque fuori dal riparto dei seggi.