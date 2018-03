Fiamme due notti fa nel quartiere Cappuccini, ad Adrano. Due auto, una Fiat Punto e una Fiat Brava, sono andate distrutte per via di un incendio di probabile matrice dolosa. Il fatto si è verificato poco prima delle ore 02.44, della notte tra sabato e domenica, orario in cui è giunta la chiamata alla centrale operativa dei vigili del fuoco. Ai pompieri è stato segnalato un rogo le cui fiamme stavano avvolgendo due auto parcheggiate l’una accanto all’altra. Le due macchine, in sosta in via Giovanni Mendel, una traversa di via Cartesio, in pochi istanti sono state avvolte dal fuoco. Prima sono esplosi gli pneumatici, e lo scoppio ha provocato momenti di particolare tensione tra i residenti della strada.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 115 del distaccamento locale, ma anche gli agenti del commissariato adranita. Le operazioni di spegnimento e di bonifica della zona si sono concluse poco prima delle cinque del mattino. I pompieri e i poliziotti, dopo avere effettuato un sopralluogo in zona, avrebbero rinvenuto elementi tali da propendere per un incendio provocato dalla mano umana. Ancora da accertare da quale delle due auto le fiamme si sarebbe sprigionate.

Gli inquirenti, in queste ore, stanno verificando la presenza di telecamere in zona, che eventualmente abbiano registrato qualcosa di importante da utilizzare per le indagini. Le due automobili erano parcheggiate davanti a una palazzina che è stata coinvolta esternamente dal rogo. Danneggiate, infatti, la grondaia, la facciata, porte e finestre e la parte inferiore del balcone del primo piano. Il denso fumo provocato dal rogo sarebbe entrato all’interno della casa, gettando nel panico coloro i presenti.