Sacchetti pieni spazzatura, bicchieri di plastica usati, asticelle di metallo, pezzi rotti di una struttura in muratura, alcune strisce di plastica bianche e rossa e anche una scopa di legno con le setole di foglie naturali. È questo ciò che contiene il buco lasciato dalla fontanella di piazza Carlo Alberto, la Fera 'o luni dove quotidianamente viene allestito il mercato cittadino.

Si tratta dell'unica fontanella che serve tutti gli operatori dei banchi di frutta e verdura e si trova all'angolo con via Giordano Bruno. «Se la sono portata via sei o sette giorni fa - racconta a MeridioNews il sindacalista Snali Giuseppe Scalia - e, già in così poco tempo, si è trasformata in una pattumiera a cielo aperto». Probabilmente vandalizzata o accidentalmente distrutta dalla manovra di uno dei furgoni degli operatori del mercato «come è già successo altre volte. In pratica - aggiunge Scalia - facciamo reclami per questa situazione ogni due o tre mesi».

Stando a quanto riferiscono gli operatori stessi del mercato, alcuni addetti del Comune avrebbero già provveduto a fare un primo sopralluogo per verificare le condizioni e togliere ciò che rimaneva della fontanella. «Non è ancora stata ripristinata e - conclude il sindacalista - per tutti i lavoratori dei banchi del mercato è un servizio fondamentale». Contattato da MeridioNews, il responsabile del settore Manutenzione e servizi tecnici di Palazzo degli elefanti, Fabio Finocchiaro, non era a conoscenza della situazione ma si è detto pronto a intervenire «inviando, oggi stesso, un tecnico per la manutenzione a fare un controllo direttamente sul luogo per capire se è possibile ripristinare la fontanella o in quello stesso punto o se serve trovare una soluzione differente».