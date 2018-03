Una lite per i soldi della cocaina, diventata un'aggressione con un coltello. È successo a Pedara, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 55 anni, con precedenti penali, per avere colpito con diversi colpi d'arma da taglio il figlio tossicodipendente, di 27 anni. Secondo quanto riportato dai carabinieri, il 27enne - già in libertà vigilata e con l'obbligo di presentarsi in caserma per firmare - avrebbe iniziato una discussione con il padre, poiché voleva il denaro per comprare la droga. L'accusa, nei confronti del 55enne, è di lesioni personali aggravate.

Il ragazzo sarebbe dipendente dalla cocaina. Al diniego di fornirgli denaro opposto dal genitore, sarebbe scoppiato un diverbio trasformatosi, in breve tempo, in una vera e propria aggressione. Il 55enne avrebbe preso il coltello dalla tasca e avrebbe iniziato a colpire il figlio. I carabinieri, però, sarebbero arrivati sul posto - chiamati dai vicini di casa, preoccupati per le urla - dopo pochi istanti. I militari avrebbero quindi ammanettato il padre e soccorso il figlio, sanguinante a terra. Portato all'ospedale Cannizzaro, il ragazzo è stato medicato: aveva ferite alle mani e alla gamba destra, guaribili in 15 giorni. Il coltello è stato sequestrato e l'aggressore è stato messo ai domiciliari.