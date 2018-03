Un incendio è divampato stamane, intorno alle 6.30, all'interno del piazzale della stazione della Ferrovia Circumetnea di Paternò. Ben tre autobus in pochi minuti sono stati divorati dalle fiamme. Le cause del rogo sarebbero di natura accidentale.

Secondo una prima ricostruzione, l'incendio avrebbe avuto inizio dall'autobus parcheggiato al centro fra i tre che si trovavano nel piazzale. Il veicolo era stato da poco messo in moto in quanto di lì a poco sarebbe entrato in servizio. Sul posto, per domare le fiamme, gli uomini del 115 dei distaccamenti di Paternò e Adrano, nonché una squadra proveniente dal comando provinciale dei vigili del fuoco. I soccorsi sono stati allertati dal personale Fce che si trovava in stazione. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse dopo le 9. Sul posto anche i carabinieri della locale compagnia. Non si sarebbero registrati particolari disagi per l'utenza: solo qualche minuto di ritardo nelle corse.