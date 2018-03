Disagi previsti per domani. Il rischio caos riguarda sopratutto il settore dei mezzi di trasporto dovuto allo sciopero generale proclamato dai sindacati di base, cui si aggiungono anche altre sigle confederali. Particolari problemi per il capoluogo etneo si potrebbero registrare in merito al trasporto aereo. La Sac, società che gestisce i servizi dell'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania-Fontanarossa, «invita i passeggeri a controllare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea di riferimento».

«In seguito alle agitazioni proclamate dai controllori di volo Enav e da alcune sigle sindacali del trasporto aereo, potrebbero verificarsi disagi nei vari scali», si legge ancora nella nota della Sac. Dalle 13 alle 17 di domani 8 marzo è, infatti, in programma anche lo sciopero dei controllori di volo aderenti a Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta e Unica. Rimangono comunque garantite le fasce orarie che vanno dalle 7 alle 10 e poi anche dalle 18 alle 21.