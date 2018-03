I finanzieri del comando provinciale di Catania, nell'ambito dell’intensificazione dei controlli per contrastare la commercializzazione di prodotti illegali e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, hanno sequestrato a Riposto oltre 1300 prodotti irregolari. In particolare, nel corso dell’intervento eseguito in un punto vendita gestito da alcune persone di nazionalità cinese, sono stati individuati degli articoli contraffatti che riproducevano i loghi di note case automobilistiche e altri irregolari perché privi sia dell’indicazione dell’importatore e del distributore nazionale, che delle istruzioni in lingua italiana sulle modalità d’uso e di quelle relative alla composizione merceologica.

Numerosi i prodotti elettrici irregolari sui quali era fraudolentemente indicata la conformità dei beni agli standard europei. Nel corso del controllo sono stati anche scoperti sei lavoratori in nero e irregolari di nazionalità sia italiana che cinese. Il legale rappresentante dell’attività commerciale è stato denunciato alla procura di Catania per il reato di contraffazione, frode in commercio e ricettazione e segnalato alla Camera di commercio etnea per le violazioni amministrative.