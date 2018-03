Sessanta euro per sessanta minuti di massaggio: prestazione sessuale inclusa. Se poi il cliente desiderava una seconda massaggiatrice c'era da pagare un costo aggiuntivo di 40 euro. Numeri che sarebbero stati la cartina al tornasole dell'attività di prostituzione che si sarebbe svolta nel centro benessere Beauty & Relax. L'attività, che come accertato da MeridioNews si trovava in via Quieta, è stata sequestrata dalla polizia mentre i titolari sono stati arrestati in flagranza di reato. Le manette sono scattate per Luca Giuseppe Randazzo, 31 anni, e per Annalisa Santagati, 26 anni.

La coppia avrebbe gestito le prestazioni di quattro ragazze, tutte italiane e sprovviste degli attestati per l'esercizio dell'attività di massaggiatrici. Le stesse, per ogni servizio, avrebbero percepito dal titolare un compenso di 10 euro. L'indagine, come spiegano le forze dell'ordine, si è svolta attraverso l'identificazione di alcuni clienti. Bloccati nei pressi del finto centro estetico per confermare di avere ricevuto all'interno un massaggio e una prestazione sessuale.

Uno di loro, F.G. le iniziali, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, perché si sarebbe opposto al controllo di polizia dopo essere uscito dal Beauty & Relax di via Quieta. Quando i clienti sono entrati nell'attività commerciali i poliziotti hanno anche colto in flagranza un cliente. L'attività del centro, attraverso un numero di cellulare, era pubblicizzata anche su diversi portali di escort. Diverse anche le recensioni in italiano e inglese: «Lo consiglio vivamente a qualsiasi ragazzo che cerca un massaggio», scriveva Tom un mese fa.