Un panetto con cento grammi di cocaina - circa diecimila euro di valore - dentro alle mutande. Lo hanno trovato i carabinieri di Caltagirone perquisendo un 22enne calatino durante un controllo su strada. Il giovane si trovava a bordo della Fiat Panda della madre, assieme a un uomo di 38 anni, e percorreva via Azione isolamento. Alla vista del posto di blocco dei militari, i due avrebbero manifestato particolari segni di nervosismo, spingendo le forze dell'ordine a fare controlli più approfonditi.

Negli slip del più giovane è stata trovata la polvere bianca, ancora da tagliare e dosare. Mentre nella tasca del 38enne sono stati ritrovati alcuni grammi di hashish. Così i carabinieri hanno deciso di controllare anche le loro abitazioni. In casa del 38enne sono state ritrovate diverse munizioni di vario calibro per armi da fuoco. Droga e munizioni sono state sequestrate. I due invece sono stati arrestati per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il più grande dei due è accusato anche di detenzione illegale di munizionamento.