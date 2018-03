Un raid notturno con tanto di atti vandalici e furto è stato messo a segno, da ignoti, all’interno della scuola di via Regina Margherita a Santa Maria di Licodia. Si tratta di una struttura che ospita 12 aule (nei primi due piani) dell’istituto alberghiero Rocco Chinnici, mentre al terzo piano si trovano alcuni uffici - ragioneria, economato, tributi, personale e sviluppo economico - del Comune licodiese. L’intrusione sarebbe avvenuta nelle prime ore serali di ieri oppure in piena notte. Sulla vicenda indagano i carabinieri locali, intervenuti insieme agli agenti della polizia municipale.

Il colpo sarebbe stato portato a termine da diverse persone (probabilmente tre), che sarebbero entrati dalla scala antincendio. Arrivati al secondo piano i malviventi hanno sfondato la porta e si sono diretti nell’ala della scuola dove si trovano le macchinette del caffè e quella della distribuzione di bevande e snack. L'obiettivo era prelevare il denaro in esse contenuto (si parla di oltre 120 euro). A quel punto i malviventi sarebbero andati al piano superiore, sempre passando attraverso la scala antincendio. La porta, però, era bloccata, così gli uomini avrebbero usato un cornicione esterno in cemento, circumnavigando l'edificio (col concreto pericolo di cadere da un'altezza di almeno 15 metri) per ritrovarsi dalla parte dei bagni. Qui hanno sfondato il vetro di una finestra e poi hanno usato un water come scala per arrivare nel corridoio.

Giunti di fronte alle porte degli uffici comunali, le hanno forzate una per una e hanno messo tutto a soqquadro. Anche in questo caso danneggiate e svuotate le macchinette del caffè. A fare la scoperta dell’intrusione sono stati, stamattina, i dipendenti comunali e il personale non docente dell’alberghiero. I quali, al loro ingresso, hanno trovato secondo e terzo piano allagati (per via della cassetta del water rotta per scavalcare). Al vaglio degli inquirenti ci sono le telecamere del sistema di videosorveglianza della scuola. L'istituto alberghiero Rocco Chinnici era stato oggetto di un altro furto, circa 48 ore prima, avvenuto nella succursale di via Dei mirti, sempre a Santa Maria di Licodia. Anche in quel caso rubati i soldi di almeno quattro macchinette di distribuzione di merendine e bevande calde.