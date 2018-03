Incidente mortale questa notte lungo la strada statale 284 Paternò-Adrano, in contrada Difesa Luna nei pressi dello stadio. Da pochi minuti era passata l'1.30, quando la macchina su cui viaggiava il 27enne adranita Riccardo Lucifora in direzione Adrano, una Ford Focus ha invaso la corsia opposta e si è schiantata contro il guard rail. Secondo una prima ricostruzione fatta dai vigili del fuoco di Adrano arrivati sul posto, il giovane avrebbe perso il controllo della propria automobile per cause che sono ancora in fase di accertamento.

A dare i primi soccorsi alla vittima, sono stati alcuni automobilisti che passavano di lì e che hanno dato l'allarme. Giunti sul posto, gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che accertare il decesso del giovane adranita. Gli uomini del 115 sono intervenuti per estrarre il corpo di Lucifora dalla macchina. Per i rilievi del caso, sul luogo dell'incidente all'altezza del chilometro 31, sono arrivati anche gli agenti della polizia del commissariato di Adrano, i vigili urbani e una pattuglia della guardia di finanza di Paternò che si trovava a transitare in zona.