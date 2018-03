Giornata di sangue, ieri, nel Catanese. L’ultimo incidente in ordine cronologico è avvenuto nel pomeriggio, alle 16.30, all’interno di un fondo agricolo privato ubicato in contrada Agnelleria, in territorio di Belpasso, non distante dal parco giochi di Etnaland. Da una prima sommaria ricostruzione effettuata dai carabinieri della compagnia di Paternò, un uomo - P.L., 27 anni, paternese - al momento dell’incidente si trovava alla guida del suo trattore. Probabilmente lungo il percorso il mezzo meccanico ha camminato su una zona del terreno dove era presente un dislivello, provocando un ribaltamento del trattore.

L'uomo è rimasto incastrato sotto il mezzo. Immediati sono scattati i soccorsi, ancora da accertare se il 27enne al momento dell'incidente fosse da solo o si trovasse in compagnia di alcuni colleghi. Sul posto gli uomini del 115 del distaccamento di Paternò, che hanno lavorato per quasi un'ora per estrarre il giovane rimasto incastrato tra gli ingranaggi del veicolo. I medici del 118 hanno allertato l’eliambulanza che ha trasportato il ferito al Cannizzaro di Catania. Il 27enne sarebbe in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.