Un incidente stradale si è verificato intorno alle 15.30, sulla strada statale 284, nel tratto compreso tra Adrano e Bronte, in contrada Quattro miglia. Per cause ancora da chiarire, un'automobile ha colpito in pieno una motocicletta su cui viaggiavano un uomo e una donna di Palermo. Ad avere la peggio sarebbe stata la donna, trasferita in elicottero all'ospedale Cannizzaro. Avrebbe riportato ferite piuttosto serie e diverse fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo è invece stato trasportato al nosocomio di Biancavilla.

Sul posto sono intervenute una pattuglia dei carabinieri e due ambulanze, oltre all'elisoccorso. L'incidente, come spiega un comunicato, ha costretto l'Anas a chiudere in quel punto la strada statale 284, in entrambe le direzioni di marcia. Il traffico, deviato sulle strade interne, è gestito al momento dalle forze dell'ordine. Nel pomeriggio si sono verificate fila da oltre due chilometri.