Doveva essere una semplice pagaiata in canoa, al prima sole di primavera. Ma si è trasformata in un incontro insolito: sugli scogli che punteggiano il lungomare di Aci Trezza, frazione di Aci Castello, c'era un esemplare maschio di verdesca (Prionace glauca), una specie completamente innocua di squalo. Il canoista si è imbattuto nel grosso pesce mentre si trovava ancora in acqua. Poi si è portato sulla scogliera per osservarlo meglio. Giusto in tempo per vederlo guizzare via dal dedalo di rocce, in mezzo al quale era rimasto per qualche tempo, forse spaesato.

Secondo le prime ricostruzioni, è possibile che lo squalo si sia avvicinato alla riva per seguire una preda. Difficile stabilire se faccia parte della popolazione italiana di verdesche o se stia migrando. Allo stesso modo, non è chiaro se si tratti di un esemplare adulto oppure no.