Al Campo San Teodoro Liberato domenica è stata una giornata di festa. Dopo due mesi di riorganizzazione e lavori è stata inaugurata la nuova Club house della squadra di rugby, intitolata a Pippo Peppe, alias Giuseppe Mastroeni, ex componente della squadra venuto a mancare - dopo una lunga malattia - quasi due anni fa. La precedente era stata distrutta da un incendio doloso, i cui contorni sono ancora da chiarire. Le persone hanno cominciato ad arrivare nel primo pomeriggio, prima del previsto. Così è stato necessario farle uscire tutte fuori, per potere effettuare il consueto taglio del nastro. Stavolta affidato ai ragazzi di under 12 e under 14, e al cuginetto di Peppe, perché lo spazio è a loro che è destinato.

Prima dell'apertura, però, c'è il tempo del racconto: lo sconforto dopo l'incendio, la carica ricevuta dai ragazzi del quartiere, le manifestazioni di solidarietà, le donazioni, i volontari che hanno aiutato nella ricostruzione. Di gente ne è arrivata tanta: presto il parcheggio non è più sufficiente e a un certo punto le automobili vengono fatte parcheggiare a ridosso del campo. Nella palestra rossa, la struttura costruita per ospitare la Librineria è stata riempita di giochi, fotografie e libri. E sulle pareti sono state sistemate le librerie: l'incendio le aveva bruciate quasi tutte, ma adesso ci sono più libri di prima.

È stato costruito e ultimato anche il nuovo bancone del bar, l’angolo cucina, e installati nuovi servizi igienici. I briganti hanno deciso di aprire e festeggiare questa nuova fase insieme a chi in questo periodo e negli anni li ha sostenuti. È così stata offerta a tutti una serata rallegrata da SbadaClown e movimentata da una DrumCircle, momento in cui i partecipanti del pubblico in cerchio hanno suonato delle percussioni. Si sono poi esibiti i ragazzi del gruppo Sambazita , è stata raccontata la favola di Iqbal e infine c’è stato un dj set.

Dopo la cena preparata da alcuni componenti del club 4x4 Wild tracker’s di Santa Venerina e offerta dai Briganti ai tutti i presenti, tra un brindisi e l’altro è anche stata occasione per festeggiare il compleanno del presidente Stefano Curcuruto. Adesso il Campo San Teodoro è pronto a proseguire le attività nei nuovi locali ed affrontare le prossime sfide, per rendere Librino un posto migliore dove crescere per i giovani che lo abitano.