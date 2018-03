Un alunno della scuola elementare Pizzigoni di via Siena, a Catania, è rimasto ferito in maniera non grave a seguito della caduta di una piastrella. Pare che il bambino, di sei anni, si trovasse in bagno nel momento in cui il pezzo di muro gli è finito sulla testa. Secondo quanto riportato dall'agenzia giornalistica Ansa, il piccolo è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato portato, in codice giallo, all'ospedale Cannizzaro. In base alle prime informazioni, l'allievo è stato medicato per delle escoriazioni al cuoio capelluto e poi dimesso dai medici del pronto soccorso. Sarebbero stati avviati degli accertamenti per verificare l'esatta dinamica di quanto accaduto.