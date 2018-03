Poco dopo la mezzanotte un incidente si è verificato sulla strada statale 284, all'altezza del bivio per Scalilli in territorio di Paternò. A scontrarsi una Toyota Suv Rav con a bordo una coppia di giovani di Santa Maria di Licodia e una Peugeaut 1007 guidata da un uomo di Biancavilla.

Le due automobili, che stavano percorrendo la carreggiata in sensi opposti di marcia, si sono scontrate in modo violento. Sul poso sono intervenuti i vigili del fuoco di Paternò per estrarre dall'abitacolo del veicolo il conducente della Peugeaut che era rimasto incastrato e anche per mettere in sicurezza le due macchine.

Nel luogo dell'incidente anche tre ambulanze che hanno portato i feriti negli ospedali vicini di Paternò, Biancavilla e Catania. I carabinieri della compagnia di Paternò, che si sono occupati dei rilievi del caso, stanno ancora lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il traffico è proceduto a rilento anche mentre i tecnici dell'Anas erano impegnati a ripulire il manto stradale.