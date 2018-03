Notte di incendi di automobili quella appena trascorsa nel capoluogo etneo. Una Multipla di colore grigio è stata completamente distrutta dalle fiamme mentre si trovava parcheggiata in via Trieste. Della macchina rimane solo la struttura esterna, mentre tutti gli arredi all'interno dell'abitacolo sono stati ridotti in cenere. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli inquirenti, l'incendio sarebbe di natura dolosa.

Altre due vetture sono state gravemente danneggiata dal fuoco in via Postumia. Si tratta di una Fiat Brava di colore rosso e di una Fiat Punto verde che erano parcheggiate una accanto all'altra. In questo momento, sul luogo dell'incendio è a lavoro una squadra della polizia scientifica per i rilievi del caso utili a ricostruire la dinamica e la natura del rogo.