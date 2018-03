Un minimarket completamente sconosciuto al fisco a Fiumefreddo di Sicilia, in provincia di Catania. È questo il risultato di un controllo dei finanzieri del comando provinciale di Catania nell'ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale e all’economia sommersa.

In particolare, le fiamme gialle della compagnia di Riposto hanno rilevato che l’impresa commerciale operava con una partita Iva che risultava cessata dal 2015. Inoltre, dal 2012 l'azienda non presentava alcuna dichiarazione fiscale. Dalla ricostruzione fatta dai militari, il volume di ricavi realizzato complessivamente dal minimarket è risultato essere di oltre 400mila euro.

Per le violazioni riscontrate, il titolare dell’impresa commerciale è stato segnalato all’agenzia delle entrate per il recupero di circa 90mila euro di imposte (dirette e Iva) non dichiarate al fisco e per l’applicazione delle relative sanzioni tributarie.