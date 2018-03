Una Peugeot 308 avrebbe tentato di passare da viale Vittorio Veneto a via Caserta, attraversando due corsie separate dalla doppia striscia continua. E così avrebbe investito, centrandolo in pieno, il conducente di uno scooter Honda di grossa cilindrata. L'uomo, che indossava il casco, procedeva verso via Giacomo Leopardi quando è stato travolto dall'automobile scura.

Il fatto è avvenuto poco dopo le 12 di oggi e sul posto sono arrivate una pattuglia della polizia e un'ambulanza, chiamata a prestare soccorso allo scooterista. Il traffico risulta momentaneamente congestionato. Sia l'autovettura sia il ciclomotore sono ancora sul posto, e occupano una corsia della carreggiata. Costringendo gli altri conducenti a proseguire la marcia invadendo, sebbene temporaneamente, la corsia di viale Vittorio Veneto che va verso la circonvallazione.