Politica in lutto a Santa Maria di Licodia. L’ex sindaco Francesco Petralia è morto la notte scorsa all’interno della sua casa romana, dove abitava ormai da anni. Petralia, 84 anni compiuti lo scorso 18 gennaio, sarebbe deceduto dopo un improvviso malore, probabilmente a causa di un'ischemia. Inutili si sono rilevati i soccorsi prestati dai sanitari di un'ambulanza del 118, allertata dai familiari dell’avvocato. Ex DC e Udc, era stato primo cittadino del piccolo Comune dal maggio del 2003 al settembre del 2006, quando fu sfiduciato dal consiglio comunale. L’amore per la sua città natale lo aveva spinto ad annunciare, in occasione delle amministrative del 2017, la volontà a ricandidarsi.

La candidatura poi era stata ritirata a pochi giorni dalla presentazione delle liste per motivi di lavoro. Nel gennaio 2017 rilasciò a MeridioNews un'intervista in cui spiegava il perché della sua ricandidatura: «Sono andato via quando ero giovane e voglio fare qualcosa per la mia città – aveva dichiarato –. Voglio completare quello che ho lasciato in sospeso nel 2006. Se il cervello funziona – sosteneva - non c’è motivo di stare fermi. D’altronde, lavoro a pieno ritmo per dieci ore al giorno nel mio studio legale».

I funerali dell'ex sindaco si svolgeranno a Roma. Sabato prossimo, invece, verrà celebrata una messa in suffragio a Santa Maria di Licodia. Alle 10.30 all'interno della chiesa del Crocefisso. La tumulazione avverrà nella cappella di famiglia, all'interno del cimitero della cittadina pedemontana.