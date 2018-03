Due medici, un uomo e una donna, in servizio al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele sono stati aggrediti ieri, alle 14, da due familiari di un paziente giunto al nosocomio in ambulanza. La notizia, riportata dal quotidiano La Sicilia, avrebbe trovato conferma secondo l'agenzia Ansa in ambienti investigativi. La dottoressa è stata minacciata verbalmente mentre il dottore, colpito più volte al viso, ha riportato un trauma contusivo a faccia e collo. Per lui una prognosi di 15 giorni.

I due medici hanno presentato una denuncia ai carabinieri della compagnia di piazza Dante. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini della videosorveglianza dell'ospedale, mentre la procura di Catania ha aperto un'inchiesta. Al pronto soccorso dell'ospedale situato nel cuore della città si sono già registrati episodi di violenza. L'anno scorso era stato compiuto anche un vero e proprio raid punitivo contro un medico, Rosario Cristoforo Puleo, che si era rifiutato di rendere note le generalità di una ragazza da poco presa in cura. Per questo episodio a ottobre si era già registrate quattro condanne con rito abbreviato.