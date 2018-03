Spacciavano marijuana tra via Consolazione e vico Guglielmo, dalle parti dell'Orto botanico. In quattro sono stati arrestati dai carabinieri di piazza Dante: si tratta del 41enne Vittorio Melarancio, del 23enne Mario Miraglia e dei fratelli Lorenzo e Salvatore Prestipino, rispettivamente di 31 e 28 anni. Sono ritenuti responsabili di concorso in spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari hanno sequestrato in tutto circa 410 grammi di erba e un bilancino di precisione.

Salvatore Prestipino, classe 1990 Lorenzo Prestipino, classe 1987 Mario Miraglia, classe 1995 Vittorio Melarancio, classe 1977

Indagini e appostamenti hanno permesso ai carabinieri di comprendere le presunte modalità di spaccio del quartetto. Melarancio, con la funzione di vedetta, si sarebbe piazzato sulla terrazza di un palazzo tra le due strade, per avvertire i presunti complici dell'arrivo delle forze dell'ordine con una tromba da stadio a gas. Una seconda vedetta, Salvatore Prestipino, si sarebbe invece sistemato all'angolo, mentre gli altri due avrebbero ricevuto - a turno - il denaro dai compratori. La droga era nascosta in uno zainetto, in un giardino abbandonato in vico Guglielmo.

I quattro sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima.