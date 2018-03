L'ufficio Ecologia del Comune di Catania presidiato dagli uomini della Direzione investigativa antimafia di Catania. Stamattina Palazzo degli elefanti si è svegliato con la notizia dell'inchiesta Garbage affair: un affare di munnizza. Roba da 350 milioni di euro, cioè il valore dell'appalto settennale che per ben tre volte non è stato aggiudicato e che, come raccontato ieri da MeridioNews, ancora una volta lascerà spazio alle proroghe per le aziende Senesi ed Ecocar. Così, nel complicato quadro della spazzatura arrivano le perquisizioni a Catania, Roma e Milano e le misure cautelari nei confronti di funzionari del Comune catanese e dell'ufficio Ecologia. In tutto gli indagati sarebbero meno di dieci, dei quali la metà provenienti dagli uffici del municipio. Le accuse formulate dalla procura della Repubblica, in un'inchiesta coordinata dal procuratore capo Carmelo Zuccaro, riguardano reati contro la pubblica amministrazione.