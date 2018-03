Mille euro ogni anno, pagati da oltre dieci anni. I titolari di tre farmacie nel territorio di Mascalucia erano stretti nella morsa del pizzo da un decennio e se ne sono liberati solo nei giorni scorsi, dopo l'intervento dei carabinieri della compagnia di Gravina di Catania. In manette, con l'accusa di estorsione pluriaggravata in concorso e con l'aggravante del metodo mafioso, sono finite sette persone. Tutte accusate di essere affiliate o vicine al clan Santapaola-Ercolano. Si tratta di Rosario e Fabio Cantone (rispettivamente classe 1956 e 1987), Alfio e Antonio Carciotto (classi 1961 e 1991), Salvatore Mazzaglia (classe 1957), Salvatore Puglisi (classe 1979), Salvatore Tiralongo (classe 1975) e Giuseppe Puglisi (classe 1986, già detenuto nel carcere di Bicocca).

Salvatore Mazzaglia (Nicolosi, 29/05/1957) Giuseppe Puglisi (Catania, 24/07/1986) Salvatore Puglisi (Legnano, 30/11/1979) Salvatore Tiralongo (Catania, 04/06/1975) Fabio Cantone (Catania, 24/06/1987) Rosario Cantone (Mascalucia, 18/06/1956) Alfio Carciotto (Catania, 30/10/1961)

I militari li hanno intercettati e pedinati a lungo, fino a fare emergere l'organizzazione del gruppo che sarebbe stato dedito al racket. A confermare quanto sostenuto dalle forze dell'ordine, anche le dichiarazioni delle vittime. Il blitz è scattato lo scorso mercoledì, dopo che uno degli indagati - intercettato - aveva manifestato l'intenzione di fuggire all'estero. Inoltre, pare che alcuni di loro si stessero organizzando per eseguire una ritorsione violenta nei confronti di un'altra persona. I sei che erano a piede libero sono stati trasferiti nel carcere di Bicocca, mentre all'unico già detenuto l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari è stata notificata in carcere.