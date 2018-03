Nella tarda serata di ieri, un incidente stradale si è verificato nel quartiere Cappuccini ad Adrano. A scontrarsi sono stati uno scooter Aprilia guidato da un ragazzo adranita di 15 anni e una Peugeot 206 con a bordo un'intera famiglia di Biancavilla. L'incidente è avvenuto precisamente tra via Triestre e via Aldo Moro. Non è ancora chiara la dinamica che ha portato al sinistro fra i due mezzi. I carabinieri sono ancora a lavoro per gli interventi utili a effettuare i rilievi.

Ad avere la peggio è stato il conducente dello motorino che, caduto violentemente sull’asfalto, ha riportato ferite in diverse parti del corpo, fra cui anche una più grave alla testa. Sul posto sono giunti i medici del 118 per le prime operazioni di soccorso. Il 15enne è stato poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi di Catania per essere sottoposto a tutti gli accertamenti necessari. Attualmente è tenuto in osservazione e la sua prognosi resta riservata.